ميليشيا “قسد” بمساندة مروحيات للاحتلال الأمريكي تشن حملة مداهمات واعتقالات شرقي الفرات

داهمت ميليشيا “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي، بمساندة المروحيات الأمريكية عدة قرى في ريفي الحسكة ودير الزور واعتقلت عدداً من الأهالي.



ونقلت وكالة “سانا” السورية عن مصادر أهلية أن مجموعات من ميليشيا “قسد” طوقت اليوم السبت، قرية غريبة الشرقية في ريف الحسكة الجنوبي وداهمتها بمساندة حوامات تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي واختطفت 4 أشخاص بينهم 3من أسرة واحدة.



وفي ريف دير الزور الشرقي أفادت مصادر محلية بأن “قسد” شنت حملة مداهمات طالت عدداً من منازل قرية الباغوز التابعة لمنطقة البوكمال وخطفت عدداً من المدنيين واقتادتهم مكبلين إلى جهة مجهولة وسط إطلاق عناصرها رشقات من بنادقهم الحربية لإخافة الأهالي.



من جهته، أفاد “المرصد” المعارض بأن ميليشيا “قسد” شنت اليوم السبت حملة اعتقالات أيضاً في مدينة هجين شرقي دير الزور طالت عدداً من المتظاهرين الذين خرجوا يوم أمس بمظاهرة ضدهم، مطالبين بإلغاء قرار حظر الدراجات النارية في المدينة.



يشار إلى أن المدنيين في ريف دير الزور خرجوا أمس الجمعة بمظاهرة لمطالبة “قسد” بإلغاء قرار حظر الدراجات النارية، والامتناع عن مصادرة الدراجات النارية أثناء توقفها أمام منازل الأهالي، حيث عمد المتظاهرون إلى إغلاق الطريق الرئيسية في مدينة هجين عبر إطارات مشتعلة، تعبيراً عن غضبهم.