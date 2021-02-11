ميليشيا “الجيش الحر” تعتقل مدنيين في تل أبيض بينهم وجهاء البلدة

اعتقلت فصائل “الجيش الحر” التابعة للاحتلال التركي في مدينة تل أبيض شمالي الرقة أحد وجهاء المدينة ومجموعة من سكان المنطقة.



وأفادت مصادر محلية بريف الرقة بأن المسلحين اعتقلوا أمس الأربعاء مختار (بلدة تل أبيض الشرقي) التابعة لمدينة تل أبيض، مصطفى الأحمد المصطفى وابنه عبد الحكيم المصطفى وعدد من شباب البلدة بعد مداهمة مجموعة منهم منزله وعدد من منازل البلدة.



وتابعت المصادر بأنها ليست المرة الأولى التي يتم اعتقال المختار المصطفى الذي فقد اثنين من أولاده في انفجار لغم وضع في مستودع بمزرعته شمال بلدة تل أبيض قبل نهاية عام 2019 م .



وفي الحسكة أفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال التركي استهدف بقذائف المدفعية مواقع ميليشيا “قسد” في قرية الطويلة ومحيط طريق الــ m4 قرب بلدة تل تمر شمال الحسكة عصر أمس الأربعاء.



في حين نشبت اشتباكات متقطعة بين مجموعتين من فصائل “الجيش الحر” التابعة للاحتلال التركي في بلدة تل حلف غربي مدينة رأس العين شمالي الحسكة دون معرفة الأسباب والنتائج.





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