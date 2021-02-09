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ميليشيا قسد تواصل اختطاف المدنيين في ريفي دير الزور والرقة

أقدمت ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي على اختطاف عدد من المدنيين في ريفي دير الزور والرقة، وذلك في إطار جرائمها المتواصلة للتضييق على الأهالي.

وذكرت مصادر محلية أن مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” شنت حملة مداهمات طالت منازل المدنيين في منطقة اللطوة في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي واختطفت عدداً منهم واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وأفادت مصادر محلية أن مسلحين من ميليشيا “قسد” أقاموا عدة حواجز في منطقة الحوس في ريف الرقة الشرقي وأقدموا على اختطاف عدد من الشبان لتجنيدهم وزجهم للقتال بصفوفها قسرياً.

وصعدت ميليشيات “قسد” خلال الأيام الماضية عمليات المداهمة التي تنفذها في المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية واختطفت العشرات من الأهالي في أرياف دير الزور والرقة والحسكة.