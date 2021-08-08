ميليشيا (قسد) تداهم أقساماً في مخيم الهول للاجئين وتخطف خمسة من قاطنيه

داهمت مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي عدداً من أقسام مخيم الهول للاجئين واختطفت عدداً من قاطنيه.

وذكرت مصادر محلية أن “مجموعات من ميليشيا “قسد” طوقت عدداً من أقسام مخيم الهول واقتحمت عددا من الخيام واختطفت 5 أشخاص واقتادتهم إلى مقراتها القريبة وسط حالة من الذعر والخوف سادت بين الأطفال والنساء داخل المخيم”.



وتحتجز قوات الاحتلال الأمريكي في مخيم الهول شرق الحسكة عبر ميليشيا “قسد” المدعومة منها آلاف المهجرين في ظروف مأساوية تنذر بحدوث كارثة إنسانية في ظل النقص الشديد بمتطلبات البقاء على قيد الحياة من مياه وأدوية وطبابة وغذاء وأمن وغيرها.



سانا