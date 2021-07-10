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ميليشيا (قسد) تخطف 6 مقيمين في مخيم الهول للاجئين بالحسكة

داهمت ميليشيا (قسد) المدعومة أمريكياً عدداً من أقسام مخيم الهول الذي تسيطر عليه بريف الحسكة الشرقي واختطفت 6 من المقيمين فيه.

وذكرت مصادر محلية أن “مجموعات مسلحة من الميليشيا داهمت أقساماً في مخيم الهول واختطفت 6 أشخاص واقتادتهم إلى مراكزها القريبة”.

وتحتجز قوات الاحتلال الأمريكي في مخيم الهول شرق الحسكة عبر ميليشيا (قسد) المدعومة منها آلاف المهجرين نتيجة الإرهاب في ظروف مأساوية تنذر بحدوث كارثة إنسانية في ظل النقص الشديد بمتطلبات البقاء على قيد الحياة من مياه وأدوية وطبابة وغذاء وأمن وغيرها.