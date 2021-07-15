ميليشيا (قسد) تختطف عدداً من المدنيين من بلدتي الحصان والجنينة بريف دير الزور

اختطفت مجموعات مسلحة من ميليشيا (قسد) المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي عدداً من المدنيين خلال مداهمتها بلدتي الحصان والجنينة بريف دير الزور الغربي.



وذكرت مصادر أهلية أن مجموعات مسلحة من ميليشيا (قسد) نفذت حملة مداهمة وتفتيش لعدد من منازل المواطنين في بلدتي الحصان والجنينة بريف دير الزور اختطفت على إثرها عدداً من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.



ولفتت المصادر إلى أن عمليات المداهمة ترافقت مع إطلاق نار كثيف وعشوائي من مسلحي الميليشيا لترهيب وتفريق عدد من الأهالي تجمعوا وحاولوا التصدي للمسلحين.



واقتحمت مجموعات مسلحة تابعة لميليشيا (قسد) الاثنين الماضي بلدة الشعفة بريف دير الزور الشرقي واختطفت عدداً من الأهالي بينهم شبان واقتادتهم إلى جهة مجهولة فيما اقتادت الشبان إلى معسكرات للتجنيد الإجباري لزجهم في القتال بصفوفها.