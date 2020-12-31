ميليشيا (قسد) تختطف عدداً من الشبان في ريف الحسكة

داهمت ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي قرية سيحة مبرد بريف الحسكة واختطفت عددا من الشبان لسوقهم وإجبارهم على القتال في صفوفها.



وافادت مصادر محلية بأن مسلحين من ميليشيا “قسد” قاموا بنصب حواجز في ناحية تل براك بريف الحسكة وداهموا قرية سيحة واختطفوا عددا من الشبان واقتادوهم إلى معسكرات تدريب إجبارية بهدف زجهم للقتال في صفوفها قسراً.



واختطفت ميليشيا “قسد” أمس 23 مدنيا في الشحيل وصرين بريفي دير الزور وحلب وساقت 18 شابا منهم تحت تهديد السلاح إلى معسكرات تدريب لزجهم بالقتال في صفوف الميليشيا قسراً.