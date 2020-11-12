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ميليشيا (قسد) تختطف ثلاث نساء في مخيم الهول للاجئين بريف الحسكة

اختطفت ميليشيا “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي 3 نساء من مخيم الهول للاجئين شرق الحسكة والذي يعيش قاطنوه أوضاعا مأساوية نتيجة انعدام مقومات الحياة والأمان فيه.

وأوضحت مصادر أهلية أن مجموعة من مسلحي ميليشيا “قسد” داهمت مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي واختطفت ثلاث نساء منه واقتادتهن تحت تهديد السلاح إلى جهة مجهولة.

وشنت ميليشيا “قسد” حملة مداهمات طالت عدة أقسام داخل مخيم الهول واختطفت عددا من القاطنين فيه ممن تحتجزهم واشنطن عبر مجموعات إرهابية مدعومة منها في ظروف مأساوية تنذر بحدوث كارثة إنسانية في ظل النقص الشديد بمتطلبات البقاء على قيد الحياة من مياه وأدوية وطبابة وأمن وغيرها.