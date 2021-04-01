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ميشيل عون: لبنان وصل للإنهاك بسبب اللاجئين السوريين

صرّح ​الرئيس اللبناني ​ميشيل عون، الثلاثاء،​ أن بلاده وصلت إلى مرحلة الإنهاك بسبب اللاجئين السوريين.

جاء ذلك خلال استقباله ممثل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون ​اللاجئين​ في ​​لبنان​​ (UNHCR) “أياكي إيتوفي”، بالقصر الجمهوري في بعبدا.

وقال عون، إن لبنان وصل إلى “مرحلة الإنهاك نتيجة تداعيات النزوح على أراضيه، وهو لا يملك ترف انتظار الحل السياسي كشرط لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم”.

وقال إن “التاريخ الحديث لا يشجع على انتظار مثل هذه الحلول، والأدلة كثيرة ومنها الأزمة القبرصية المستمرة منذ العام 1974، وأزمة فلسطين منذ العام 1948″، بحسب موقع “النشرة” اللبناني.

ودعا الرئيس اللبناني إلى “العمل وبسرعة من أجل تسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم بعدما أصبحت هناك مناطق شاسعة في سوريا آمنة”.

يُذكر أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أحصت أكثر من مليون لاجئ سوري تم تسجيلهم في لبنان في عام 2016.

ومع ذلك يتم التقليل من هذا الرقم نظرًا لتوقف المفوضية عن تسجيل اللاجئين السوريين الجدد منذ عام 2015، وبالتالي فإن الأرقام الدقيقة لعدد اللاجئين السوريين في لبنان من الصعب إحصاءها بدقّة.