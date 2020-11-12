مياه حماة تتبرأ من إصابات الكبد الوبائي بوادي العيون.. والصحة: بسبب ينبوعين ملوثين

نفى المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب بحماة مطيع عبشي نفياً قاطعاً أن تكون مياه الشرب النظامية، هي السبب في إصابة العديد من أهالي مدينة وادي العيون، بالتهاب الكبد الوبائي.



وبيّن أن جميع المصادر الخاصة بمؤسسة المياه مراقبة ومعقمة، وأن فحص الينابيع غير المستثمرة وغير المعقمة أثبت أنها غير شروبة، مؤكداً وضع شاخصات تشير إلى عدم صلاحيتها، وإزالة الخطوط العشوائية الممدودة من بعض الأهالي، وإبلاغهم بعدم صلاحيتها.





وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق مشترك من المياه والصحة وإجراء كامل الاختبارات اللازمة، لافتاً إلى أن ظهور مثل هذه الحالات في هذه الفترة من العام، مرتبط بتراجع تصريف الينابيع وقلة غزارتها وبالتالي زيادة التراكيز مع تأخر الهطل المطري.



وقد بيّن مدير الصحة بحماة الدكتور أحمد جهاد عابورة، أن الفحوصات المخبرية التي أجراها فريق فني لمصادر المياه المستثمرة وغير المستثمرة في وادي العيون، وللعينات المأخوذة من بيوت الأهالي بالمناطق المصابة، أن مياه ينبوعين غير مستثمرين يقعان في مناطق التجمع السكاني التي سجلت فيها إصابات بالمرض، غير صالحة للشرب وملوثة، على حين أن باقي عينات المياه المأخوذة من الآبار والخزانات المغذية للبلدة سليمة وصالحة للشرب.



ومن جانبه كشف نائب رئيس مجلس مدينة وادي العيون صافي محمود أن فريقاً مشتركاً من المجلس ومؤسسة المياه ومديرية الصحة، يجول يومياً بالمدينة للتأكد من تنظيف وتعقيم خزانات الضخ المغذية لأحياء المدينة، حرصاً على سلامة المواطنين، لافتاً إلى وضع لوحات ولافتات تحذيرية من عدم شرب المياه إلا من الينابيع المكلورة حفاظاً على سلامة الأهالي.



الوطن