موقف أمريكي جديد حول الحرب اليمنية.. إيقاف كامل للدعم !

في ظل الحرب القائمة على اليمن، من قبل السعودية ودول الخليج، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن «الرئيس جو بايدن سيعلن إنهاء كل الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في اليمن».



وبحسب وسائل إعلام أمريكية «سيصدر بايدن الإعلان الرسمي أثناء حديثه في وزارة الخارجية الأمريكية بعد ظهر اليوم، ومن المتوقع أن يعلن عن تعيين مبعوث جديد إلى اليمن في غضون ذلك».



وقال سوليفان إنه «أثناء تواجد بايدن في وزارة الخارجية سيتحدث الرئيس الأمريكي عن قيام واشنطن بدور أكثر نشاطًا وانخراطًا في إنهاء الصراع في اليمن»، مضيفاً أن «الإعلان سيوقف مبيعات الأسلحة للذخائر الموجهة بدقة التي وافقت عليها إدارة دونالد دونالد ترامب، كانت هناك مشاورات مع السعودية والإمارات قبل اتخاذ القرار».



وفي وقتٍ سابق من اليوم نقلت وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن مصدر مطلع قوله إنه «من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس تعيين دبلوماسي أمريكي مخضرم مبعوثاً خاصاً له إلى اليمن».



وأشارت الوسائل إلى تعيين تيموثي ليندركينج إلى تصميم بايدن على تعزيز مشاركة الولايات المتحدة في الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الأهلية المدمرة في اليمن.