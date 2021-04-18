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موقع عبري: جيش الاحتلال يراقب صحة سماحة السيد

ذكر موقع "والا" العبري، أن وحدة الاستخبارات التكنولوجية في جيش الاحتلال الإسرائيلي ضمّت طبيباً مهمته دراسة الوضع الصحي لقادة الدول العربية وزوجاتهم.

 وبحسب الموقع فإنّ الطبيب يدرس ويحلل الصور التي تُنشر لقادة الدول العربية وفصائل المقاومة الفلسطينية، من أجل رصد أي تغير في وضعهم الصحي.

وقال الموقع: إن أحد القادة الذين يراقبهم الطبيب هو الأمين العام لحزب الله اللبناني، حيث يرصد من خلال خطاباته أي تدهور على وضعه الصحي.

 وأضاف الموقع أن الطبيب يراقب الوضع الصحي للمرشد الأعلى الإيراني، وأكد أنه دخل إلى المستشفى عدة مرات خلال الفترة الماضية.

وتهدف الدراسة التي يجريها جيش الاحتلال، بحسب الموقع إلى فهم الخصوم والأعداء بشكل جيد، حتى من خلال مناقشة لغة الحوار لكل زعيم أو قائد عربي، وما إذا كان وجهه شاحباً أو يتعرق أو أصبح أعرجاً.