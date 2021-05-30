موسكو وإسلام آباد توقعان اتفاقية "باكستان ستريم" للغاز

وقعت موسكو وإسلام آباد اتفاقية ستسمح في المستقبل القريب بالبدء في التنفيذ العملي لمد خط الأنابيب "السيل الباكستاني"، والذي كان معروفا سابقا باسم "شمال - جنوب".



ووقع الاتفاقية وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولغينوف، والسفير الباكستاني في روسيا، شوكت علي خان، وفقا لما ذكرته وكالة "تاس" اليوم.



وكانت موسكو وإسلام آباد قد وقعتا في 2015 اتفاقا لبناء خط الأنابيب "شمال - جنوب"، الذي كان من المفترض أن يبلغ طوله 1.1 ألف كيلومتر، وعلى أن تصل طاقته التمريرية إلى 12.4 مليار متر مكعب سنويا.



ويفترض أن يصل خط الأنابيب بين محطات استقبال الغاز المسال في مدينة كراتشي بجنوب باكستان ومدينة لاهور في الشمال، حيث سيتم بناء محطات لتوليد الكهرباء تعمل بواسطة الغاز الطبيعي المسال.



والآن قررت روسيا وباكستان إعادة تسمية المشروع المشترك لبناء خط أنابيب الغاز إلى ""السيل الباكستاني" (باكستان ستريم).





