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موسكو ترحب بتطبيع دول عربية مع «إسرائيل».. ولكن بشروط!

على الرغم من ترحيبها بتطبيع العلاقات بين "إسرائيل" ودول عربية، اعتبرت موسكو أن هذا التطبيع لا يجب أن يكون موجّهاً ضد أحد ما، أو على حساب الشعب الفلسطيني.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، في لقاء صحفي اليوم، إنه «شيء إيجابي أن دولاً عربية تمد جسوراً مع "إسرائيل"، يمكن فقط أن نرحب بذلك»، لكنه أضاف.. «شيء آخر بأن لا تكون محاولات الصداقة موجهة نحو ضد أحد ما، لأن البعض يعتقد أن هذه العملية موجهة ضد إيران، وشيء طبيعي ألا يكون هذا على حساب مصالح الشعب الفلسطيني، كي لا ينسوا بأن القضية الفلسطينية ما زالت دون حل».

وتابع بوغدانوف: «كل الدول العربية، بما فيها المغرب، تدلي بتصريحات بخصوص القضية الفلسطينية، وموقف المغرب هو نفس موقف الدول الأخرى، والذي أساسه مبدأ الدولتين على حدود 1967 والعاصمة القدس الشرقية (للدولة الفلسطينية)»، وفق تعبيره.

وكانت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن يوم أمس الخميس، أن "إسرائيل" والمغرب اتفقا على التطبيع الكامل للعلاقات الدبلوماسية، في حين وافقت الولايات المتحدة على الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

ويكون المغرب بذلك الدولة الرابعة بعد الإمارات والبحرين والسودان، التي أعلنت مؤخرا التوصل إلى اتفاقيات تطبيع للعلاقات مع "إسرائيل" بوساطة أمريكية.