مواطن مصري ينتحل صفة ضابط لـ 32 عاماً

قبضت الأجهزة الأمنية المصرية بمديرية أمن الجيزة، على مواطن (65 عاما)، انتحل صفة ضابط لمدة 32 سنة، في واحدة من أخطر عمليات النصب والاحتيال شهدتها المحافظة خلال السنوات الأخيرة.



وتم إلقاء القبض على هذا المواطن المصري، عقب جمع التحريات، حيث أفادت المعلومات بأن المتهم كان تقدم لخطبة زوجته وأوهمها وأسرتها بأنه ضابط، واستمر في الاحتيال والنصب عليها خلال تلك المدة، وأنجب منها أبناء، أوهمهم أيضا بعمله كضابط.



وكشفت التحريات أن الأمن المصري ضبط داخل شقة المتهم، حقائب تحتوي على أختام، وشهادات، ومستندات مزيفة، حيث أن منتحل صفة الضابط كان يمنح لنفسه ترقيات، ورتب قيادية.



وأوضحت القوى الأمنية عبر تحرياتها، أن المتهم يتمتع بموهبة كبيرة في النصب والاحتيال والتزوير، مشيرة إلى أنه استطاع إقناع كل من حوله بصفته كضابط.



وتم الكشف عن هذه الجريمة عبر معلومات وردت للأجهزة الأمنية، أفادت بانتحال أحد الأشخاص لصفة ضابط برتبة “عميد”، وتورطه في عمليات تزوير كبيرة، لشهادات ومستندات رسمية، وعقود بيع، مستخدما أختام مزيفة، ولابتوب، وطابعة حديثة.



يذكر أن هذه الواقعة تحاكي طريقة الفنان نور الشريف في فيلم “مسجون ترانزيت”، عندما انتحل صفة ضابط يسمى اللواء شوقي.