مواد مجهولة المصدر وتلاعب ببطاقة المواصفات في حمص

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص محلات في قرى المزينة والدمينة بمخالفة حيازة وعرض للبيع مواد مجهولة المصدر



وطالت الضبوط محلات في أحياء الميدان والحميدية لمخالفة نقص في معلومات بطاقة البيان لمواد التجميل ومحلاً في الخالدية بمخالفة التدليس في بطاقة البيان لمادة دهان من خلال وضع تاريخ إنتاج لاحق (٢٦ /١٢ /٢٠٢١) وحيازة مادة أصبغة مائية تحوي تاريخي صلاحية ووضع لصاقات قابلة للازالة على المواد





كما طالت معملاً في قرية فيروزة بمخالفة إنتاج وتعبئة وبيع مادة شامبو مخالفة للمواصفات ومحلاً ومخبز قرية الدار الكبيرة بمخالفة إنتاج وتعبئة الخبز التمويني كل ثلاث ربطات ضمن كيس نايلون واحد .