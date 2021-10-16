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مواد مجهولة المصدر في دمشق

نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق ضبط سيارة تقوم بنقل كميات من الدقيق تبين أن مصدرها فرن الشعلة قام ببيعها الى فرن تنور الروضة بمنطقة جرمانا تم حجز كمية ست أكياس من الدقيق التمويني وتم ضبط صاحب فرن التنور بمخالفة استخدام الدقيق التمويني لغير الغاية المخصص لها بعد اعترافه ان الدقيق يتم توريده من فرن الشعلة يوميا بمعدل من ٦ الى١٠ أكياس يومياً

وضبط عامل بفرن التنور بمخالفة التعاون والاشتراك في استخدام الدقيق التمويني لغير الغاية المخصص لها اضافة لضبط مواد مجهولة المصدر محل بكفرسوسة شملت معجون الأسنان وشامبو تم حجزها أصولاً

وضبط بائع فروج بالقدم بمخالفة فرم اللحم الأبيض و بكمية 10 كغ تم حجزها و اتلافها فورا وطالت الضبوط 3 فعاليات تجارية بمخالفة عدم ابراز فواتير شراء/مفرق لأدوات عصرونية وبن وسكاكر وألبسة رجالية بمناطق الشعلان والمهاجرين ودمر البلدوبزورية بالمزة بمخالفة البيع بسعر زائد لمادة الزيت النباتي

كما طالت الضبوط 6 فعاليات تجارية بمخالفة عدم الاعلان عن الاسعار لمواد غذائية وغير غذائية ومفروشات منزلية بمناطق الزاهرة والتجارة وكفرسوسة ودمر البلد وشارع خالدبن الوليد

وفي ذات السياق نظم عناصر الرقابة 2 ضبط بوسائط نقل لمخالفتها داخل المدينة التعليمات الادارية

أحيلت الضبوط للقضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم ٨لعام ٢٠٢١.