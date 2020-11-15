مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري في حلب

تمكنت دورية من قسم شرطة المدينة الصناعية في حلب من ضبط معمل غير مرخص على طريق قرية النقارين معد لصناعة ( رب البندورة - دبس فليفلة - دبس رمان ) يستخدم ملونات غير صحية وغير صالحة للاستهلاك البشري .



أجرت دورية من مديرية الصحة والتموين الكشف اللازم حيث بلغت كمية المواد غير الصالحة للاستهلاك ستة أطنان وثلاثمائة كيلو غرام أتلفت وشُمع المعمل وصودرت خمس آلات معدات لتحضير المواد المذكورة .







نُظم الضبط اللازم وأوقف شخصان من ضمن المعمل وسيقدمان إلى القضاء أصولاً .