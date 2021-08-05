مواجهات جديدة بين الجيش الأفغاني وحركة "طالبان"

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 50 من مسلحي حركة "طالبان" في غارات جوية وعمليات عسكرية في معركة هلمند المستمرة منذ أيام.



أيضاً أعلنت الدفاع الأفغانية عن مقتل أكثر من 60 مسلحاً من "طالبان" في غارات جوية علي محيط مدينة جوزجان شمال البلاد.



ووفق الوزارة فقد تم التصدي لـ 7 محاولات لحركة طالبان ليلة أمس الأربعاء لاقتحام خط الدفاع عن مدينة هرات غربي أفغانستان، مشيرةً إلى استعادة السيطرة بشكل علي مديرية باد بشت في ولاية لغمان شرق أفغانستان.



كما أعلنت الوزارة عن انطلاق عملية عسكرية ضخمة من قبل القوات الخاصة في مدينة لشكركاه عاصمة إقليم هلمند جنوب أفغانستان لتطهيرها بشكل كامل من "طالبان".



من جهته، رفض المتحدث بإسم "طالبان" بشكلٍ قاطع أكاذيب الحكومة المتعلقة بعدد ضحايا مقاتلي طالبان والأرقام التي تعلنها مضحكة وغير واقعية.



وأعلن المتحدث بإسم "طالبان" سيطرة الحركة على مناطق واسعة في محيط ولاية جوزجان.



يذكر أن حركة "طالبان" أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف، مساء يوم الثلاثاء، وزير الدفاع الأفغاني في كابول، وأسفر عن 8 قتلى، متوعدةً مسؤولين حكوميين كباراً بهجمات جديدة.