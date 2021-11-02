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مواجهات بين الشرطة الإيطالية ومحتجين على زيارة الرئيس البرازيلي

تجمع نحو 500 ناشط معارض للرئيس البرازيلي جاير بولسونارو في وسط بادوفا الإيطالية احتجاجا على زيارته للمدينة، ووقعت هناك مواجهات مع الشرطة.

ووصل الرئيس البرازيلي إلى إيطاليا للمشاركة في قمة مجموعة "العشرين" التي عقدت في الأيام الأخيرة من شهر أكتوبر في روما.

وفي يوم أمس الاثنين حصل الرئيس البرازيلي على لقب "ساكن شرف" لمدينة أنغويلارا فينيتا في إقليم فينيتو بشمال البلاد، وأعرب عن رغبته في زيارة كنيسة القديس أنطونيوس في مدينة بادوفا بالإقليم ذاته.

وحاول المحتجون اختراق الحواجز الأمنية بالقرب من موقع الزيارة المرتقبة، التي لم تتم بعد. واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المحتجين حتى عاد الوضع إلى طبيعته.

وعند وول بولسونارو إلى أنغويلارا فينيتا جرت فيها أيضا مظاهرات لأنصاره الذي خرجوا إلى وسط المدينة حاملين أعلام البرازيل، ولمعارضيه.

وتم منح لقب "ساكن شرف" للمدينة الإيطالية لبولسونارو بمبادرة من عمدة المدينة، وعلى أساس أن أحد أجداد بولسونارو ولد في أنغويلارا فينيتا في عام 1878، وهاجرت عائلته إلى البرازيل بعد 10 سنوات من ذلك.