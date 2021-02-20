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مهندس سوري يفوز بالمركز الأول في مسابقة الذكاء الصنعي العالمية

مهندس سوري يفوز بالمركز الأول في مسابقة الذكاء الصنعي العالمية

فاز المهندس عمار ياسر علي من اللاذقية، بالمركز الأول عالمياَ في مسابقة الذكاء الصنعي التابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي ووكالة ناسا الفضائية.

المهندس عمار علي من مواليد قرية دوير بعبده في جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية، خريج مركز المتميزين، وموفد لجامعة سانت بطرسبرغ لتحصيل إجازة الماجستير بهندسة الميكاترونيك.

وقال المهندس عمار علي“أقامت ناسا المسابقة التي كانت عبارة عن بناء شبكة عصبونية لتوقع مؤشر اضطراب العواصف الشمسية التي تؤثر في حقل الجاذبية الأرضية”.

وأردف “حصلت على المركز الأول على مستوى العالم، وكانت مدة المسابقة شهرين، ويحق للمتسابق إرسال 3 حلول كحد أقصى في الاسبوع، والمسابقة كانت تابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي ووكالة ناسا الفضائية”.

وأضاف “أود إهداء هذا الفوز لعائلتي وأهلي وحبيبتي وأصدقائي على الدعم الدائم، والشكر العظيم لكل المعلمين الفاضلين في مدرستي والأساتذة في المركز الوطني للمتميزين والقائمين عليه”.

 

 



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