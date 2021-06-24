مهرجان الإسماعيلية 22: فيلمان فلسطيني وسوري يتصدران الفائزين

اختُتمت الدورة 22 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، وتصدر الفائزين شريطا: "رجلين مارادونا"، للفلسطيني فراس خوري، و"قفص السكر"، للسورية زينة قهوجي.



وزّع مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة جوائز الفائزين في دورته الـ 22، والتي تميز فيها الشريط الفلسطيني القصير: رجلين مارادونا، للمخرج فراس خوري، الفائز بجائزة التحكيم، ويتناول فيه هوس الصغار من الفتيان بلعبة كرة القدم خصوصاً الوله باللاعب الراحل مؤخراً مارادونا، ويعود الفيلم إلى مونديال العام 1990 وكيف تفاعل فتيان فلسطين مع نجوم اللعبة خصوصاً منهم أولئك الوافدين من البرازيل. وفي فريق التمثيل: على سليمان مع الطفلين: فارس عباس، وأيمن أبو حمد. إنتاج مي عودة.



كما حظي الفيلم التسجيلي: "قفص السكر"، للسورية زينة قهوجي، بجائزة لجنة التحكيم التي يرأسها المخرج العراقي عباس فاضل. ويركز الشريط على جوانب من حياة الفتيات في منازل ذويهن، وحيثيات المشاكل التي تواجههن، إنطلاقاً من طبيعة حياة المخرجة مع ذويها والتفهم الكامل لأفكارها والعمل على تحقيق ما تطمح إليه، وتمت الإشادة بعنصر الحيوية السائدة في حركة الشخصيات أمام الكاميرا والتفاعل مع الموضوع والمشاركات فيه.



المهرجان منح جوائز أخرى شملت الروائي القصير: الست (من السودان) ونال الجائزة الكبرى، والروائي القصير:عايشة ( المغرب) وحصل على تنويه من لجنة التحكيم لمخرجه زكريا نوري، يدير: نسرين الراضي، نجاة الصقلي، توفيق المويني، ورؤوف الصباحي، ويتناول مشقة فتاة شابة تعمل ليل نهار لإعالة والدتها المريضة.