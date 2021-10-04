إسقاط طائرة مُسيّرة أطلقتها التنظيمات الإرهابية بريف اللاذقية
الجيش يستكمل عمليات التمشيط في نوى
التقارب السوريّ - الأردنيّ يبلغ القمّة: ما قبل عودة دمشق إلى الجامعة العربية؟
الرئيس الأسد يبحث هاتفياً مع الملك الأردني العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك
تسوية «نوى» سارت بشكل جيد وأنباء عن التحاق مدينة «جاسم» بها اليوم
القاهرة تؤكد الدور المحوري لـ سورية و مصر في حفظ الأمن القومي العربي
مخطط خطير يجري الاعداد له في ادلب
إرهابيو النصرة يحضرون لسيناريو هجوم كيميائي مزعوم
المقداد يجتمع مع صناعيين ورجال أعمال سوريين في القاهرة‎
الفصائل الإرهابية الموالية للاحتلال التركي تخطف وتعتدي في قرى ريف الحسكة
راجمات الصواريخ تدك خطوط دفاع مسلحي جبل الزاوية جنوبي إدلب
أتراك يهاجمون منازل وممتلكات السوريين في أزمير
المقاتلات الروسية تعاود قصف المسلحين في “خفض التصعيد” بإدلب
سوريا تتكفل بصيانة خط الغاز العربي في لبنان من دون مقابل
تسارع الهدر الوطني وجفاف المستقبل العربي

منظمة التجارة: انتعاش التجارة العالمية يفوق التوقعات

تجاوزت تجارة السلع الذروة التي سجلتها قبل انتشار وباء كورونا، على ما أعلنت منظمة التجارة العالمية اليوم الإثنين، رافعةً توقعاتها التجارية للعامين 2021 و2022 رغم الاضطرابات في سلاسل التوريد.

وبحسب التقديرات الجديدة لمنظمة التجارة العالمية، يتوقع أن ينمو حجم التجارة العالمية في السلع بنسبة 10,8% في العام 2021 و4,7% في العام 2022. وفي آذار/مارس، توقعت المنظمة زيادة في تجارة السلع بنسبة 8% و4% على التوالي.

ويعزى معدل النمو السنوي القوي لتجارة السلع في العام 2021 بشكل أساسي إلى الانهيار الذي شهده العام السابق، عندما وصلت التجارة إلى الحضيض في الربع الثاني.

كما من التوقع، بحسب اقتصاديي منظمة التجارة العالمية، أن يعود هذا النمو إلى المعدلات المعتادة مع استئناف تجارة السلع الاتجاه الذي كانت عليه قبل الجائحة.

يذكر، أنّ تحسن تجارة السلع ما زال بشكل عام متفاوتاً، وفقاً للمنطقة.

ويبدو أن مناطق الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية وإفريقيا تتجه نحو الانتعاش الأكثر ضعفاً من ناحية الصادرات، فيما تشهد منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا أبطأ انتعاش على صعيد الواردات.