منظمة "آمال" تفتتح مركزاً جديداً في اللاذقية

بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة افتتحت المنظمة السورية لذوي الإعاقة “آمال” مركزاً جديداً لها في المدينة الرياضية بمحافظة اللاذقية وذلك ضمن فعالية بعنوان “آمالنا… تكبر” استعرضت خلالها أهم إنجازات المنظمة خلال عام 2020.



وقال وزير الصحة الدكتور حسن الغباش إن المركز يشكل محطة مهمة في تاريخ المنظمة ومراحل عملها حيث يوفر خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية عبر مجموعة من غرف الفحص وقاعات المحاضرات وأخرى لتطبيب الأطفال بإشراف كوادر مؤهلة تتمتع بمستوى عال من الكفاءة ومن شتى الاختصاصات.



بدوره أوضح الدكتور أسعد السعد رئيس مجلس أمناء “آمال” في كلمة خلال الافتتاح أن الهدف الأساسي من المركز المساهمة مع الجمعيات والمؤسسات في مقاربة مسألة الإعاقة السمعية بطريقة شاملة ومتكاملة بدءاً من الكشف المبكر عن نقص السمع إلى إجراء الاستقصاءات السمعية النوعية التي تقدم مجاناً للجميع بما يحدد التدخل المناسب سواء بالمعينات السمعية أو زراعة الحلزون وصولاً إلى التأهيل اللازم والدمج الاجتماعي.



من جانبها أشارت السيدة كلوديا توما عضو مجلس أمناء “آمال” إلى أن افتتاح مركز آمال التربوي والتعليمي يوفر فرصة خاصة للأطفال ضعيفي السمع ويساعدهم على التطور اللغوي السليم وتنمية مهارات عاطفية واجتماعية تمكنهم من التعبير عن أنفسهم.



وأضافت إن الطاقة الاستيعابية للمركز 80 طفلاً وطفلة مبدئياً موزعين على دوامين بالنسبة للمدرسة السمعية والتي تعتبر مرحلة انتقالية بين التأهيل الفردي والاندماج مع أقرانهم في المجتمع مشيرة إلى جهود المنظمة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال من خلال التوعية المستمرة والجولات الميدانية للكشف المبكر عن نقص السمع في الأرياف البعيدة.



وكان وزير الصحة زار مركز الشهيد غسان فياض علي الصحي السكنتوري للاطلاع على الخدمات التي يقدمها المركز وعياداته التخصصية من بينها عيادة تحري السمع والإعاقات السمعية التي تم تزويدها بجهاز البث الصوتي الذي يساعد في كشف نقص السمع وتشخيصه لدى الأطفال في مراحل عمرية مبكرة ومركز الاستقصاءات السمعية في مشفى التوليد والأطفال.