مندوب أدوية في ريف دمشق يبيع الحبوب المخدرة لتجار المخدرات

ألقى فرع مكافحة المخدرات بريف دمشق القبض على مندوب لتوزيع الأدوية يقوم ببيع الحبوب المخدرة والنفسية والمهدئة لتجار المخدرات، بالإضافة إلى شخصين يقومان بحيازة وتجارة وترويج وشراء وتعاطي الحبوب المخدرة.



وذكرت صفحة وزارة الداخلية على “فيسبوك” أنه “بالمتابعة والمراقبة من قبل فرع مكافحة المخدرات بريف دمشق وبالبحث عن المطلوبين والمشبوهين الذين يقومون بحيازة وتجارة المواد المخدرة ،تم إلقاء القبض على عدد من الأشخاص في محلة جرمانا بريف دمشق وهم (عبدالله – ك) و (عامر – ا) و (فادي – ق)”.



وأضافت أنه “بالتحقيق مع المقبوض عليه (فادي – ق) اعترف بأنه يعمل مندوب لتوزيع الأدوية ويقوم ببيع الحبوب المخدرة والمهدئة النفسية للعديد من مروجي ومتعاطي المخدرات”.



كما اعترف بوجود كمية من الحبوب المخدرة ضمن غرفة في منزله ووجود أيضاً كمية من الحبوب المنتهية الصلاحية في منزله وبدلالته عثر على كمية من الحبوب المخدرة وكمية من الحبوب المنتهية الصلاحية.



وصودر من المدعو (عبدالله – ك) عدد من الحبوب المخدرة وهو في حالة سكر شديد ،فيما عثر مع المدعو (عامر – ا) على عدد من الحبوب المخدرة، وبالتوسع بالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على تجارة وترويج وتعاطي الحبوب المخدرة، وفقاً للوزارة.



وأوضحت الوزارة أن “التحقيقات مازالت مستمرة وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً”.