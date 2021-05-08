منحة مالية لجميع العاملين والمتقاعدين في الدولة قبل عيد الفطر

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 2021 الذي يقضي بصرف منحة قيمتها 50 ألف ليرة للعاملين المدنيين والعسكريين، و40 ألفاً لأصحاب المعاشات التقاعدية من مدنيين وعسكريين، قبل بداية عيد الفطر.



وجاء في الفقرة /أ/ من المادة الأولى في المرسوم “تصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع /50000/ ليرة سورية فقط لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات .



“ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاءً نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام”.



وكذلك “جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن /75/ بالمئة من رأسمالها والمجندين في الجيش والقوات المسلحة والعاملين المحليين من العرب السوريين في البعثات السورية الخارجية الذين تُطبق عليهم قوانين العمل السورية حصراً”.



ويدخل في شمول الفقرة /أ/ من هذه المادة “المشاهرون والمياومون والدائمون والمؤقتون، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام”.



كما شملت “المعينون بجداول تنقيط أم بالفاتورة أم على نظام البونات والعاملين من خارج الملاك وفق نظام الاستكتاب أم المراسلين على أساس الرسالة الواحدة”.



كذلك تشمل “العاملين على العقود البرامجية أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك المكلفين بأجور ساعات التدريس من خارج الملاك وكذلك العاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول”.



وتضمن المرسوم “صرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع /40000/ ليرة سورية فقط لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة”.



ويستفيد من المنحة المذكورة في الفقرة /أ/ من المادة الثانية “أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها”.



وتعفى المنحة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأي اقتطاعات أخرى.



وتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقاً لما يلي: بالنسبة للمنحة للعاملين المدنيين والعسكريين في الدولة تصرف من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة.



وكذلك من وفورات سائر حسابات الموازنات التقديرية لعام 2021 بالنسبة لكل من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.



ومن وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2021 بالنسبة لكل من الجهات العامة الأخرى في الدولة.



أما بالنسبة للمنحة لأصحاب المعاشات التقاعدية أو أسرهم، تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2021 بالنسبة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة.



أما بالنسبة لبقية المتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أبواب وبنود أو حسابات موازنة عام 2021 للجهة العامة التأمينية المعنية.



يذكر أن الرئيس بشار الأسد أصدر عدة مراسيم سابقة خلال العام الجاري بصرف منح للعاملين في الدولة والمتقاعدين كان اخرها في آذار الماضي.