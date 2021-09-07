منح 5 رخص لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في طرطوس وحمص

منحت "وزارة الكهرباء" 5 رخص لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية – لواقط كهروضوئية) في محافظتي طرطوس وحمص، على أن يتم ربط الطاقة المولّدة عبر المشاريع بشبكة التوزيع.



وأوضحت الوزارة أن 4 من الرخص المذكورة تم منحها سابقاً لمستثمرين في طرطوس، لكن تنازلوا عنها لمستثمرين آخرين، وبقيت كافة الوثائق المقدمة في الرخصة المتنازل عنها سارية المفعول.



وأوضحت الوزارة، بأن المشاريع تم ترخيصها بموجب قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010، وتصل الاستطاعة الاسمية للرخصة الأولى إلى 100 كيلو واط، والثانية 200 كيلو واط، والثالثة 300 كيلو واط، والرابعة 30 كيلو واط، ومدة كل منها 25 سنة وجميعها بطرطوس.



أما الرخصة الخامسة تم منحها إلى "شركة المتين لإنتاج القساطل البلاستيكية وأكياس الإسمنت" المساهمة المغفلة الخاصة، لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في حمص، باستطاعة 10 ميغا واط ومدتها 25 سنة أيضاً.



وحددت "رئاسة مجلس الوزراء" سابقاً سعر شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقة المتجددة، التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع، حيث تم تسعير الكيلو واط الساعي المنتج من العنفات الريحية بـ6 سنت/يورو.



ويبلغ إنتاج سورية من الكهرباء يومياً 2,700 ميغاواط، بينما تحتاج يومياً إلى 7,000 ميغاواط، ويتم تخصيص 1,500 ميغاواط للمنازل، و1,200 ميغاواط للمستشفيات والمعامل ومضخات المياه والمنشآت الحيوية وغيرها، بحسب كلام حديث لوزير الكهرباء.



ويشتكي المواطنون في جميع المحافظات من تزايد تقنين الكهرباء منذ بدء ارتفاع درجات الحرارة، والذي أرجع وزير الكهرباء غسان الزامل سببه إلى نقص توريدات الغاز وارتفاع الحرارة وصيانة بعض محطات التوليد.