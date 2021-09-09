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منح مكافأة للفلاحين الذين سلموا إنتاجهم من القمح لمؤسسة الأعلاف

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية تأييد مقترح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد العام للفلاحين المتضمن قيام المؤسسة العامة للأعلاف بمنح الفلاحين الذين قاموا بتسليم المؤسسة إنتاجهم من القمح مكافأة التسليم بقيمة 100 ليرة سورية عن كل كيلو غرام من القمح وذلك أسوة بالفلاحين الذي سلموا إنتاجهم للمؤسسة السورية للحبوب.

وبين معاون مدير المؤسسة العامة للأعلاف المهندس عدي عمر أن هذه المكافأة جاءت لتحقيق المساواة بين الفلاحين الذين سلموا قمحهم لمؤسسة الحبوب والفلاحين الذين سلموا محصولهم لمؤسسة الأعلاف.

وأضاف.. أن المؤسسة استلمت من الفلاحين 685 طن قمح علفي بالسعر المحدد دون المكافأة التشجيعية وهي الكميات المرفوضة من مؤسسة الحبوب نتيجة الشوائب وعدم المطابقة للمواصفات حيث تم استلامها من قبل مؤسسة الأعلاف كمادة علفية وسيتم صرف المكافأة لهذه الكميات.