منتخب سورية يخسر أمام إيران في تصفيات المونديال

استهل منتخب سورية مشواره في المجموعة الآسيوية الأولى المؤهلة لنهائيات المونديال بالخسارة أمام مضيفه المنتخب الايراني بهدف مقابل لا شيء سجله رضا جهانبخش في الدقيقة السادسة والخمسين ، وجرت المباراة في العاصمة الإيرانية طهران.



ظهر المنتخب السوري جيداً في الشوط الأول وأضاع عمر خريبين فرصة سهلة وأبعد له الحارس الايراني تسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة.



في الشوط الثاني استثمر منتخب إيران أفضليته وسجل هدف المباراة ولم تكن المحاولات السورية جادة للتعديل بسبب الغيابات التي ظهر تأثيرها جلياً.





وسيلتقي منتخبنا في المباراة الثانية مع الامارات يوم الثلاثاء القادم.