منتخب سوريا لكرة السلة يتقدم خمسة مراكز في التصنيف العالمي

تقدم منتخب سوريا لكرة السلة خمسة مراكز في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة السلة ليصبح الثامن عربياً والسابع عشر آسيوياً والتسعين عالمياً، بحسب وكالة الأنباء “سانا”.



وفاز منتخبنا على منتخب إيران بنتيجة 77-70 نقطة ضمن النافذة الثانية للتصفيات المؤهلة لأمم آسيا 2021 بعد خسارته أمام منتخب قطر بنتيجة 72-79 نقطة في افتتاح النافذة ذاتها في الثلاثين من الشهر الماضي.



وكان منتخبنا قد فاز على نظيره السعودي بنتيجة 75-70 نقطة ضمن النافذة الأولى التي افتتح مشواره فيها بالخسارة أمام منتخب إيران بنتيجة 48-94 نقطة وذلك ضمن المجموعة الخامسة.



يذكر أن منتخب سوريا لكرة السلة هو ممثل سوريا الرسمي في المنافسات الدولية في كرة السلة، ويدار من قبل الاتحاد العربي السوري لكرة السلة.



الخبر