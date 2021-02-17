مناقصة لاستيراد 200 ألف طن من القمح

أعلنت المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب عن طرحها مناقصة دولية لشراء 200 ألف طن من القمح اللين لصنع الخبز.



وذكرت وكالة “رويترز” نقلاَ عن متعاملين أوروبيين، أن الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار للمؤسسة كان الاثنين 15 شباط”، مشيرة “إلى أن الشحن مطلوب بعد 60 يوماً من إرساء العقد.”



وكانت المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب طرحت في شهر تشرين الثاني الماضي، مناقصة لاستيراد حوالي 150 ألف طن من دقيق القمح.



يشار إلى أنه وخلال سنوات الحرب التي تعيشها سوريا انخفض إنتاج القمح بشكل كبير، وتحولت من دولة مكتفية ذاتياَ إلى مستوردة من عدة دول، عبر التجار.