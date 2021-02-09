منازل بديلة للمتضررين من استملاك المنطقة الصناعية الجديدة في جبلة

ما يزال استملاك منطقة الصناعية الجديدة على العقار 1272 صليّب – طوق جبلة، الشغل الشاغل للأهالي المتضررين على أمل منحهم منازل بديلة، وخاصة بعد القرار الذي صدر عن مجلس مدينة جبلة العام الماضي والذي تضمن منح المتضررين المكتسحة منازلهم منازل بديلة بسعر التكلفة، وتنظيم ما تبقى من العقارات المستملكة مع أفضلية التخصص بمقاسم حرفية ضمن المنطقة.



وعليه قال رئيس بلدية جبلة المهندس أحمد قناديل قال “يعمل مجلس المدينة لتنفيذ مشروع على الهيكل للمتضررين من استملاك المنطقة الصناعية الجديدة، حيث تم منح إعانة لمجلس مدينة جبلة بمبلغ وقدره نحو 376,370 مليون ليرة سورية لإنشاء المشروع”.



وأضاف قناديل: “المجلس يعمل على إزالة العوائق في منطقة الاستملاك بعد تأمين السكن البديل للمتضررين، إضافة إلى تجهيز المخططات والبنى التحتية ليصار إلى تنفيذها على مدار 3 سنوات”، مشيراً إلى أنه تم التعاقد مع الشركة العامة لكهرباء اللاذقية لإزالة العوائق بالمنطقة الصناعية الجديدة.



وكان قناديل كشف في وقت سابق أن مجلس المدينة أنهى كافة الأمور المتعلقة بالبدء بالمنطقة الصناعات الحرفية الجديدة والتي تقع بجانب معمل غزل جبلة الجديد، مبيناً أن المنطقة الصناعية الجديدة يمكنها استيعاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتتموضع على مساحة تزيد على 123 دونماً، موضحاً أن الهدف من المشروع تشجيع التوسع بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى أنه سيكون منطقة حاضنة وجاذبة للصناعيين ومستقطبة للصناعات الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الصغيرة.





باسل يوسف