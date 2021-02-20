من هي إيمي كترونا الممثلة الأمريكية الخاصة بالإنابة لشؤون سوريا

كترونا تتمتع بخبرة واسعة في دعم الدبلوماسية الأمريكية في المنطقة، تولت منصب الممثلة الخاصة بالإنابة لشؤون سوريا منذ 25 من كانون الثاني الماضي.



وتشغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المشرق العربي في مكتب شؤون الشرق الأدنى، كما عملت مديراً لمكتب شؤون بلاد الشام عام 2016 إلى عام 2019، وشغلت منصب نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في المنامة.



بدأت حياتها المهنية في عام 1999، إذ عملت في أول مهمة لها بأديس أبابا عاصمة إثيوبيا، ومنذ ذلك الحين عملت كمسؤولة سياسية في السفارات في السلفادور وقطر ومصر.



عملت كترونا أيضاً في واشنطن في مكتب شؤون الشرق الأدنى، حيث غطت العراق والجزائر وتونس، بمنصب مساعد خاص لوكيل الوزارة للشؤون العالمية آنذاك، بما في ذلك الجهود المبذولة لتعزيز قضايا المرأة الدولية ومكافحة الاتجار بالأشخاص.



وكان الدبلوماسي الأمريكي جيمس جيفري مسؤولاً عن الملف السوري، في إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، حيث قدم استقالته، في تشرين الثاني 2020، من منصب المسؤول عن الملف السوري في الخارجية الأمريكية ومبعوث بلاده إلى "التحالف الدولي"، قبيل أيام من تقاعده، بحسب ما قاله وزير الخارجية السابق، مايك بومبيو.



وبعد استقالة جيفري، تسلم جويل ريبورن القائم بأعمال المبعوث الأمريكي إلى "التحالف الدولي" والمسؤول عن الملف السوري، حتى ترك منصبه قبل أيام من تسلم إدارة بايدن مهامها في 20 من كانون الثاني الماضي.