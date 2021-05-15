من هو رئيس إيران القادم.. أبرز أسماء المرشحين المسجلين للانتخابات الرئاسية القادمة

تستعد إيران لإجراء انتخابات رئاسية جديدة الشهر المقبل، وفي هذا الإطار تتواصل لليوم الخامس عملية تسجيل الراغبين بالترشح في مقر لجنة الانتخابات بالعاصمة طهران.



ومن بين المترشحين المعلن عن أسمائهم اليوم السبت، نجد علي لاريجاني، رئيس البرلمان الإيراني السابق، ومحسن هاشمي، رئيس مجلس بلدية طهران، نجل الرئيس الإيراني السابق الراحل، هاشمي رفسنجاني، الذي سجل اسمه للترشح عن التيار الإصلاحي.

أيضا، نجد مسعود بزشكي، النائب السابق لرئيس البرلمان الإيراني، الذي سجل اسمه للترشح عن التيار الإصلاحي، ورئيس السلطة القضائية، إبراهيم رئيسي، وعلي رضا زاكاني، رئيس مركز الأبحاث في البرلمان الإيراني.



وفتح منذ يوم الثلاثاء 11 مايو، باب الترشح للانتخابات في دورتها 13 في مقر وزارة الداخلية بطهران، وحضر الكثير من المتقدمين للترشح، ويستمر التسجيل حتى اليوم السبت 15 مايو.



وكان قد أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات في إيران، إسماعيل موسوي، بأن عدد المترشحين للانتخابات في البلاد بلغ 130 شخصا خلال اليومين الأولين من فتح باب التسجيل.



أبرز الشخصيات السياسية والاجتماعية الإيرانية التي تقدمت بطلب للترشح في الانتخابات الرئاسية



وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الإيراني السابق، حسين دهقان، عن ترشحه، كما أعلن الرئيس الايراني السابق، محمود أحمدي نجاد، عن ترشحه أيضا.



وسجل وزير الزراعة السابق، صادق خليليان، اسمه، إضافة إلى القائد السابق لمقر “خاتم الأنبياء” للبناء والإعمار، سعيد محمد.



ومن الشخصيات التي أعلنت نيتها الترشح، محسن رضائي، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، ورستم قاسمي، مساعد قائد فيلق القدس للشؤون الاقتصادية، وكذلك الرئيس الأسبق لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون، عزت الله ضرغامي.



ويبلغ عدد الناخبين في إيران 59 مليونا و310 آلاف 307 اشخاص، منهم مليون و 392 ألفا و148 شخصا يشاركون لأول مرة في الانتخابات.



وستعلن وزارة الداخلية في 26 و27 مايو عن الأسماء النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، بعد تأييد أهليتهم من قبل مجلس صيانة الدستور المشرف على الانتخابات.



وستبدأ الحملات الدعائية لمدة 20 يوما من 28 مايو لغاية 16 يونيو، وفي 17 يونيو ستدخل البلاد فترة الصمت الانتخابي، وستقام الانتخابات في 18 يونيو المقبل.



شروط الترشح في الانتخابات الرئاسية الإيرانية



– أن يكون عمر المرشح بين 40 و75 عاما.



– أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها على الأقل.



– أن يكون قد عمل 4 سنوات على الأقل في المناصب الإدارية.



– يمكن ترشح الوزراء والمحافظين ورؤساء البلديات في المدن التي يزيد عدد سكانها عن 2 مليون نسمة، والقادة العسكريين برتبة لواء وما فوق.



– عدم وجود سجل جنائي للمرشح.





المصدر: RT + وكالة أهل البيت