من هم أبرز وزراء الحكومة الإسرائيلية الجديدة؟

تتألف حكومة العدو الإسرائيلي الجديدة التي منحها الكنسيت اليوم ثقته من 27 وزيراً، غالبيتهم من المقرر أن يحتفظوا بحقائبهم، بينما من المتفق عليه ضمن التركيبة الائتلافية الجديدة أن يتبادل بعض الوزراء حقائبهم بعد عامين من الآن، فمن هم أبرز وزراء هذه الحكومة؟





1ـــ نفتالي بينيت: رئيس الوزراء (أول عامين)، وزير الأمن (ثاني عامين).



2ـــ يائير لابيد: وزير الخارجية (أول عامين)، رئيس الوزراء (ثاني عامين).



3ـــ جدعون ساعر: وزير العدل (أول عامين)، وزير الخارجية (ثاني عامين).



4ـــ أيليت شاكيد: وزيرة الأمن (أول عامين)، وزيرة العدل (ثاني عامين).



5ـــ بيني غانتس: وزير الحرب.



6ـــ أفيغدور ليبرمان: وزير المالية.



7ـــ إليعازر شتيرن: وزير الاستخبارات.