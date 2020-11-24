من المسؤول عن إخفاء علي بن ابي طالب "ع"

حسن فرحان المالكي:

قبل أكثر من عشرة أعوام اعلنت الأمم المتحدة وبكل فخر أن لجنة حقوق الانسان في نيويورك أصدرت قرارها التاريخي عام ٢٠٠٢ والذي نصه " يعتبر خليفة المسلمين علي بن أبي طالب أعدل حاكم ظهر في تاريخ البشر " مستندة بوثائق شملت ١٦٠ صفحة باللغة الإنجليزية.



وبعد مرور عدة أعوام أعلنت اللجنة القانونية في الأمم المتحدة، بعد مدارسات طويلة أنها قامت بطرح قول الامام علي ابن أبي طالب عليه السلام (يامالك إن الناس صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق) للتصويت . وقد مرّت عليه مراحل ثم رُشِّح للتصويت، وصوتت عليه الدول بأنه أحد مصادر التشريع.



ومن مدة ليست بالبعيدة استمعت لاستاذ ينقل عن رحلته للصين واستضافته من قبل أحد الشخصيات التي لها مركز اجتماعي هناك وخلال مرافقته في أحد الشوارع الرئيسية أشار له بأن ينظر إلى عمارة شاهقة مكتوب عليها عبارة باللغة الصينية اتخذوها شعارا لهم في حياتهم وهي لرجل عربي، فأشار الأستاذ: فسألته: ما هي المقولة ولمن؟ فأجابه، هي لرجل عندكم يدعى علي بن أبي طالب ويقول فيها (لو كان الفقر رجلا لقتلته) .



ولو فتش أحدنا في مكتبة الكونغرس الأمريكية بواشنطن واطلع على كتاب موجود على رفوفها عنوانه (lLost History) ( التاريخ الضائع) للمؤلف الامريكي المعاصر (ميشيل هاملتون مورغان) سيجد الأعجاب الفائق لهذا الكاتب بالسياسة الحكيمة لشخص الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لأن المؤلف اطلع على رسائله التي حررها إلى ولاته في الأمصار الإسلامية ومنهم مالك الأشتر مؤكدا عليهم أن يعاملوا المواطنين من غير المسلمين بروح العدل والمساواة في الحقوق والواجبات. فالكاتب الأجنبي اعتبر ذلك انعكاسا صادقا لسلوكيات الخليفة الحميدة المؤطرة بفضائل الأخلاق التي أهلته للدخول في تاريخ الإنسانية من أبوابه العريضة.



وكذلك الحال لو عمقنا البحث سنجد الإمام علي عليه السلام رمزا شاخصا ومنهجا علميا يدرس في أغلب دول العالم، ولكننا لو استوقفنا طالبا في مرحلة المتوسطة في أي دولة إسلامية وسألناه عن علي بن أبي طالب عليه السلام فإن جوابه لايتعدى المنهج الذي درسه في كتاب التاريخ والذي تناول شخص الإمام علي عليه السلام (بأنه ابن عم النبي صلى الله عليه واله ورابع الخلفاء الراشدين ومن العشرة المبشرين بالجنة وكان رجلا شجاعا في المعارك وكفى؟؟!!!).



فهل ياترى أن علي بن أبي طالب عليه السلام الذي نزلت في حقه اكثر من (١١٠) ايات في القران الكريم لايستحق أن نزيد عدد صفحات كتاب التاريخ ليعرف أفلاذ أكبادنا إنسانية هذا الرجل وعطاءه الثري ودفاعه واستشهاده من أجل إعلاء كلمة (لا إله إلا الله) ونصرة الدين الإسلامي لكي يستلهموا منه دروسا وعبرا تساهم في بنائهم وفق الأسس الصحيحة التي تمثل مصداقا حقيقيا لتعاليم الله تعالى .



ولكن علي بن أبي طالب الذي سُب على المنابر اكثر من ستين عاما وحاول الظالمون إخفاء شمس نوره المضيئة بشتى الوسائل الخبيثة لازالت آثارها قائمة حتى يومنا الحاضر..ختاما اوجه سؤالي إلى من يهمهم الأمر على من تقع مسؤولية ذلك ؟؟؟



قَوَاعِد الْسَّعَادَة الْسَّبْع لِأَمِير الْمُؤْمِنِيْن عَلِي عَلَيْه الْسَّلَام...



١ -لَا تكره أَحَدا مهما أخْطَأ فِي حَقِّك

٢ -لَا تَقْلَق أَبَدا مَهْمَا بَلغت الْهُمُوْم

٣ -عِش فِي بَسَاطَة مَهْمَا عَلَا شَأْنُك

٤ -تَوَقَّع خَيْرَا مَهْمَا كَثُر الْبَلَاء

٥ -أعطِ كَثِيْرَا و لَو حُرِمْت

٦ -ابْتَسِم و لَو الْقَلْب يَقْطُر دَمَا

٧-لَا تَقْطَع دُعَاءَك لِأَخِيْك الانسان بِظَهْر الْغَيب .