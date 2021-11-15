من أجل الحب.. أميرة يابانية تتنازل عن اللقب

غادرت الأميرة اليابانية السابقة ماكو إلى الولايات المتحدة مع زوجها الجديد كاي كومورو بعدما تخلت عن مكانتها في العائلة الإمبراطورية.



ولم يحظ الزوجان، اللذان تزوجا الشهر الماضي بعد قصة حب ترجع لأيام الدراسة في الجامعة، باحتفاء أو احتفال كبير حين غادرا البلاد من مطار طوكيو صباح الأحد.



وسيستأجر العروسان شقة في نيويورك حيث يعمل كومورو، وهو من عامة الشعب، في مكتب محاماة.



وبموجب القانون الياباني، يتخلى أفراد الأسرة الإمبراطورية عن مكانتهم في العائلة الإمبراطورية عند الزواج من "العامة".



وكان الزوجان تحت حراسة مشددة من قبل الشرطة وأمن المطار أثناء تجوالهما عبر صالة المغادرة، وكان في انتظارهما نحو 100 صحفي، لكنهما لم يردا على أي أسئلة.