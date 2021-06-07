مليون و800 ألف رأس.. أعداد الثروة الحيوانية في الحسكة

حصنت دائرة الصحة الحيوانية في مديرية الزراعة بمحافظة الحسكة خلال الشهر الماضي 22 ألفاً و700 رأس من الثروة الحيوانية باللقاحات البيطرية المختلفة.



وبين رئيس دائرة الصحة الحيوانية في مديرية الزراعة الدكتور فريد عبد القادر أن الدائرة قامت بتلقيح الأغنام والأبقار والدواجن بلقاحات الأمراض التي يكثر انتشارها مع دخول فصل الصيف ولا سيما الحمى القلاعية والانتروكسيميا ونيوكاسل موضحاً أن الدائرة ومن خلال الشعب التابعة لها والمنتشرة في مختلف مناطق المحافظة ترصد الواقع الصحي للثروة الحيوانية وتستمر بحملات اللقاح بشكل دوري.



وأشار الدكتور عبد القادر إلى أن الواقع الصحي للثروة الحيوانية في المحافظة جيد بالعموم حيث ساهم توفر المراعي الناتجة عن عمليات حصاد محاصيل القمح والشعير بتحسين النمط الغذائي للثروة الحيوانية وتحسن صحتها وتعزيز مناعتها.



يشار إلى أن أعداد الثروة الحيوانية في محافظة الحسكة تقارب المليون و800 ألف رأس بحسب إحصاءات مديرية الزراعة.