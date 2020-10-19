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مليشيا “قسد” تخطف المزيد من المدنيين في مدينة الحسكة

اختطفت مليشيا “قسد” عدداً من الشبان بعد مداهمة منازلهم في حي النشوة في مدينة الحسكة وسط استياء كبير بين الأهالي في المدينة.

وذكرت وكالة “سانا” أن “دوريات مسلحة من قسد داهمت فجر اليوم عدداً من المنازل في حي النشوة الغربية جنوب غرب مركز مدينة الحسكة وقامت باختطاف ثلاثة شبان لأسباب مجهولة وسط حالة استياء بين أهالي الحي”.

وأضافت “سانا” أنه وبإطار حالة الفلتان الأمني التي تخيم على مناطق سيطرة “قسد” في شرق الفرات السورية قام مجهولون بالاعتداء على سيدتين في وضح النهار بقصد سرقة حقائبهم الشخصية كما قتل مدني برصاص أحد اللصوص الذي اقتحم منزله.

وأول أمس اختطفت “قسد” عدداً من الشبان في منطقة الشدادي في ريف الحسكة الجنوبي لسوقهم وإجبارهم على القتال في صفوفها.

وشهدت الشدادي وعدد من القرى والبلدات في الحسكة خلال الفترة السابقة تجمعات وطنية ومظاهرات تنديداً بممارسات مجموعات “قسد” مطالبين بخروجها من المنطقة وإطلاق سراح المختطفين من سجونها.