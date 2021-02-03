ملعقة من العسل قبل النوم تُجنبك من 6 أمراض.

يتمتع عسل النحل بخصائص عديدة، فهو مضاد للبكتيريا ومطهر، إلى جانب احتواءه على المغذيات والفوائد مذهلة لصحة الإنسان. فهو يساعد على علاج نزلات البرد وترطيب البشرة.



ماهي فوائد تناول ملعقة عسل قبل النوم؟



-يساعد على الاسترخاء، لأنه سيساعدك على تجنب اندفاع الأدرينالين ويضمن نومًا جيدًا ليلًا.



-يخفض ضغط الدم، لاحتوائه على مركبات مضادة للأكسدة تقلل ضغط الدم.



-يخفض الدهون الثلاثية، والعسل مرتبط بتقليل مستوى الدهون الثلاثية في الجسم.



-يعزز نظام المناعة لديك ويجعلك أقوى في محاربة الالتهابات.



-يحرق الدهون بشكل أسرع، لأنه يزيد من عملية الأيض عن طريق إحداث تأثير حراري على جسمك.



-يحارب السعال ويمنع تهيج الحلق لأنه مضاد طبيعي للالتهابات.



الإمارات نيوز _ نور نجيم