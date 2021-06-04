ملحمة جلجامش قصيدة بابلية كتبت في العراق القديم قبل قصائد هوميروس بآلاف السنين.

تروي القصيدة قصة جلجامش، ملك مدينة أوروك. لكبح طاقته المضطربة والمدمرة، خلقت الآلهة صديقًا له، إنكيدو، الذي ينمو بين حيوانات السهول. عندما سمع جلجامش عن هذا الرجل الوحشي، أمر بإحضار امرأة تدعى شمحات لتجده. تغوي شمحات إنكيدو، ويمارس الاثنان الحب لمدة ستة أيام وسبع ليالٍ، مما يحول إنكيدو من وحش إلى إنسان. تتضاءل قوته، لكن عقله يتسع، ويصبح قادرًا على التفكير والتحدث كإنسان. يسافر كل من شمحات وإنكيدو معًا إلى كوخ الرعاة، حيث يتعلم إنكيدو طرق الإنسانية. في النهاية، يذهب إنكيدو إلى أوروك لمواجهة إساءة جلجامش لاستخدام السلطة، ويتصارع البطلان مع بعضهما البعض وينتهي الأمر بتكوين صداقة عميقة.



هذه، على الأقل، نسخة واحدة من بداية ملحمة جلجامش، ولكن في الواقع، مرت الملحمة بعدد من الإصدارات المختلفة. بدأت كسلسلة من القصص باللغة السومرية ثم جمعت بعد ذلك وترجمت إلى ملحمة واحدة باللغة الأكادية. كتبت النسخة الأولى من ملحمة جلجامش بلهجة تدعى باللهجة البابلية القديمة، وقد تمت مراجعة هذه النسخة وتحديثها لاحقًا لإنشاء نسخة أخرى ، باللهجة البابلية القياسية، وهي النسخة التي سيجدها معظم القراء اليوم.



لا يوجد جلجامش في عدد من النسخ المختلفة فحسب، بل كل نسخة تتكون من العديد من الأجزاء المختلفة. لا توجد مخطوطة واحدة تحمل القصة بأكملها من البداية إلى النهاية. بدلاً من ذلك ، وجب إعادة صنع ملحمة جلجامش من مئات الألواح الطينية التي أصبحت مجزأة على مدى آلاف السنين.



وعلى هذا، تأتي القصة إلينا على شكل نسيج من القطع الفخارية، جمعها علماء اللغة معًا لإنشاء سرد متماسك بالكاد (فاسترد حوالي أربعة أخماس النص). تعني الحالة المجزأة للملحمة أيضًا أن الملحمة تحدث باستمرار، لأن الحفريات الأثرية – أو في كثير من الأحيان ، عمليات النهب غير القانونية – تبرز ألواحًا جديدة ، مما يجعلنا نعيد النظر في فهمنا للنص. فرغم مضي أكثر من ٤٠٠٠ عام على النص، فإنه لا يزال في حالة تغير وتوسع مستمرين مع كل اكتشاف جديد.



الاكتشاف الأحدث هو جزء صغير غُضَّ عنه الطرف في أرشيف متحف جامعة كورنيل في نيويورك، حددته ألكسندرا كلاينرمان وألهينا غادوتي ونشره أندرو جورج في عام ٢٠١٨. في البداية ، لا يبدو الجزء كبيرًا: ١٦ سطرا مفككا معظمها معروفة بالفعل من مخطوطات أخرى. لكن أثناء العمل على النص ، لاحظ جورج شيئًا غريبًا. يبدو أن اللوح يحتفظ بأجزاء من كل من النسخة البابلية القديمة والنسخة البابلية القياسية ، ولكنها في تسلسلٍ لا يتناسب مع بنية القصة كما كان مفهومًا حتى ذلك الحين.



الشظية من المشهد الذي تغوي فيه شمحات إنكيدو وتمارس الجنس معه لمدة أسبوع. قبل عام ٢٠١٨ ، اعتقد العلماء أن المشهد موجود في كل من الرواية البابلية القديمة والنسخة البابلية القياسية التين أعطتا روايتين مختلفتين قليلاً عن نفس الحلقة: شمحات تغوي إنكيدو ، ويمارسان الجنس لمدة أسبوع ، وتدعو شمحات إنكيدو إلى أوروك. المشهدان غير متطابقين ، ولكن يمكن تفسير الاختلافات نتيجة للتغييرات التحريرية التي أدت من النسخة البابلية القديمة إلى النسخة البابلية القياسية. ومع ذلك ، فإن الجزء الجديد يتحدى هذا التفسير. يتداخل أحد وجهي اللوح مع النسخة البابلية القياسية ، والآخر مع النسخة البابلية القديمة. باختصار ، لا يمكن أن يكون المشهدين روايتين مختلفتين من نفس الحلقة: فقد تضمنت القصة حلقتين متشابهتين للغاية، واحدة تلو الأخرى.



وفقًا لجورج، تعمل كل من النسخة البابلية القديمة والنسخة البابلية القياسية بهذه الطريقة: تغوي شمحات إنكيدو، ويمارسان الجنس لمدة أسبوع، وتدعو شمحات إنكيدو للحضور إلى أوروك. ثم يتحدث الاثنان عن جلجامش وأحلامه التنبؤية. ثم يتضح أنهما مارسا الجنس لمدة أسبوع آخر، ودعت شمحات إنكيدو مرة أخرى إلى أوروك.



وفجأة، يتضاعف ماراثون حب شمحات وإنكيدو، وهو اكتشاف نشرته صحيفة التايمز تحت عنوان مفعم بالحيوية “قصة الجنس القديمة الآن مرتين مثل ملحمة”. لكن في الواقع ، هناك أهمية أعمق لهذا الاكتشاف. يمكن الآن فهم الفرق بين الحلقات ، ليس كتغييرات تحريرية ، ولكن كتغييرات نفسية يمر بها إنكيدو عندما يصبح إنسانًا. تمثل الحلقات مرحلتين من نفس القوس السردي ، مما يمنحنا نظرة ثاقبة مدهشة عما يعنيه أن تصبح إنسانًا في العالم القديم.



في المرة الأولى التي تدعو فيها شمحات إنكيدو إلى أوروك، وصفت جلجامش بأنه بطل يتمتع بقوة كبيرة، وشبهته بثور بري. يجيب إنكيدو أنه سيأتي بالفعل إلى أوروك، ولكن ليس لمصادقة جلجامش: إنما لتحديه وانتزاع سلطته. تشعر شمحات بالفزع، وتحث إنكيدو على نسيان خطته، وتصف بدلاً من ذلك ملذات الحياة في المدينة: الموسيقى والحفلات والنساء الجميلات.



بعد ممارسة الجنس للأسبوع الثاني على التوالي، تدعو شمحات إنكيدو إلى أوروك مرة أخرى، ولكن بنبرة مختلفة. هذه المرة لا تتحدث عن قوة الملك الصاعدة، ولكن عن الحياة المدنيّة في أوروك:

عندما ينخرط الرجال في أعمال ماهرة، فإنك أيضًا، كرجل حقيقي، ستجعل لنفسك مكانًا.

أخبرت شمحات إنكيدو بذلك لدمج نفسه في المجتمع ولإيجاد مكانا ضمن نسيج اجتماعي أوسع. يوافق إنكيدو: “مشورة المرأة التي أصابت قلبه”.

من الواضح أن إنكيدو قد تغير بين المشهدين. ربما كان الأسبوع الأول من ممارسة الجنس قد منحه العقل للتحدث مع شمحات، لكنه لا يزال يفكر من منظور حيواني: يرى جلجامش معتدٌ برجولته ولذلك يجب تحديه. بعد الأسبوع الثاني يصبح مستعدًا لقبول رؤية مختلفة للمجتمع. لا تتعلق الحياة الاجتماعية بالقوة الخام والتأكيد على السلطة ، بل تتعلق أيضًا بالواجبات والمسؤوليات المجتمعية.



في هذا التطور التدريجي، يصبح رد فعل إنكيدو الأول أكثر إثارة للاهتمام، كنوع من خطوة وسيطة في طريقه نحو الإنسانية. باختصار، ما نراه هنا هو شاعر بابلي ينظر إلى المجتمع من خلال عيون إنكيدو الوحشية. إنه منظور غير إنساني بالكامل لحياة المدينة، والذي يُنظر إليه على أنه مكان للقوة والفخر بدلاً من المهارة والتعاون.



ماذا نستفيد من هذا الكلام؟ نتعلم شيئين رئيسيين. أولاً، أن الإنسانية بالنسبة للبابليين تم تعريفها من خلال المجتمع. أن تكون إنسانًا هو شأن اجتماعي واضح. وليس فقط أي نوع من المجتمع: لقد كانت الحياة الاجتماعية للمدن هي التي جعلت منك “رجلًا حقيقيًا”. كانت الثقافة البابلية في مضمونها ثقافة حضرية. كانت مدن مثل أوروك أو بابل أو أور هي اللبنات الأساسية للحضارة ، وكان يُنظر إلى العالم خارج أسوار المدينة على أنه صحراء قاحلة خطيرة وغير مثقفة.



ثانيًا، نتعلم أن الإنسانية مقياس متدرج. بعد أسبوع من ممارسة الجنس، لم يصبح إنكيدو إنسانًا بالكامل. هناك مرحلة وسيطة، حيث يتكلم مثل الإنسان ويفكر كالحيوان. حتى بعد الأسبوع الثاني، لا يزال يتعين عليه تعلم كيفية تناول الخبز وشرب الجعة وارتداء الملابس. باختصار، أن تصبح إنسانًا هي عملية تدريجية وليست ثنائية.



في دعوتها الثانية إلى أوروك ، قالت شمحات: “أنظرُ إليك يا إنكيدو ، أنت مثل الإله ، فلماذا تتجول مع الحيوانات في البرية؟“تم تصوير الآلهة على أنها نقيض الحيوانات فهم قاهرون وخالدون، في حين أن الحيوانات غافلة ومقدر لها أن تموت. أن تكون إنسانًا يجب أن توضع في مكان ما في الوسط: ليس كُلّي القدرة، لكنك قادر على العمل الماهر؛ ليس خالدًا، ولكنك مدرك لفكرة الموت.



باختصار، يكشف الجزء الجديد عن رؤية للبشرية كعملية نضج تتكشف بين الحيوان والإلهي. لا يولد المرء بشراً: أن يكون المرء إنسانا، بالنسبة للبابليين القدماء، ينطوي على إيجاد مكان لنفسه في مجال أوسع يحدده المجتمع والآلهة وعالم الحيوان.





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