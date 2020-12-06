مكتب دفن الموتى في اللاذقية يسجل يومياً أكثر من 4 حالات وفاة بفيروس كورونا

أكد مدير مكتب دفن الموتى في اللاذقية أحمد حسين الأيوبي، أنه بعد انتشار وباء كورونا في المحافظة وصل عدد الوفيات يومياً ما بين 4 إلى 5 حالة وفاة، مبيناً أن الوضع تحت السيطرة.



وأفاد الأيوبي في حديث له عبر إذاعة “ميلودي إف إم”، بأن المكتب يستلم الوفية من مشفى الحفة، والمشفى بدورها تقوم بتعقيم الجثة بشكل جيد أو إرسال سيارة إسعاف لنقل المتوفي إلى مقبرة الإحسان.



وفيما يخص أعمار المتوفين، بيّن أن غالبيتهم كبار بالسن والتي تتجاوز أعمارهم 55 إلى 65 عاماً، والنسبة الأقل من فئة الشباب هم من تتراوح أعمارهم ما بين 27-30 عاماً.



وقبل يومين، قامت مديرية الصحة في اللاذقية بتوسيع شعبة العزل الخاصة بفيروس كورونا والموجودة سابقاً في مشفى الشهيد حمزة نوفل الوطني باللاذقية، مع استمرار العمل باستقبال الحالات الإسعافية الداخلية والجراحية وتقديم الخدمات الإسعافية اللازمة، في الوقت الذي يزداد فيه عدد الإصابات اليومية بالفيروس ضمن المحافظة.



وأكدت المديرية أنه في هذه المرحلة نحتاج لأن نكون جميعاً فريق واحد في مواجهة الفيروس، ما يواجهه الكوادر الطبية يستنزف منهم كل طاقاتهم، مطالبةً الجميع الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية لتجنب الإصابة والحد من الانتشار.



وفي 2 من الشهر الحالي، أشار عضو المكتب التنفيذي المختص في قطاع الصحة بمحافظة اللاذقية عبد الحسن شروف، إلى أن ذروة الإصابات التي تشهدها المحافظة ستنتهي خلال العشرة أيام القادمة، مستنداً بذلك وفقاً لتقديرات الأطباء ومديري المستشفيات، داعياً المواطنين إلى الوعي الشديد في اتباع الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتزام التباعد الاجتماعي والتعقيم باستمرار للحفاظ على السلامة العامة.



وبحسب إحصائيات وزارة الصحة فإن عدد الإصابات بفيروس كورونا في سورية حتى صباح اليوم، وصل إلى 8320 إصابة، شفي منها 3879 حالة وتوفيت 442 حالة، مع تأكيدها أن الإصابات المسجلة في سورية هي للحالات التي أثبتت نتيجتها بالفحص.