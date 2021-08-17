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مقتل 3 سوريين وفقدان 4 آخرين في انفجار صهريج الوقود بعكار اللبنانية

توفي 3 عمال سوريين وفُقد 4 آخرون في انفجار صهريج المحروقات الذي وقع في بلدة التليل بمنطقة عكار شمال لبنان، الأحد.

وذكرت وسائل إعلام أن “الانفجار أسفر عن مقتل الشقيقين محمد وأحمد إسماعيل الحسن، ومحمد مروان إسماعيل”، لافتةً إلى إلى وجود أربعة سوريين في عداد المفقودين.

وكانت آخر حصيلة لضحايا الانفجار أحصت 28 قتيلاً وأكثر من 80 جريحاً من المدنيين والعسكريين سقطوا إثر انفجار الصهريج الذي كان يحتوي على أكثر من 30 ألف لتر من المحروقات.

ومنذ السبت تشهد مناطق لبنانية عدة مداهمات أمنية لمحطات وخزانات وقود يقوم أصحابها بإخفاء المحروقات (بنزين ومازوت) بغية احتكارها وبيعها بأسعار مرتفعة.

فيما تسببت الأزمة الاقتصادية بنقص حاد في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى، بسبب عدم توافر النقد الأجنبي الذي كان يؤمنه المصرف المركزي اللبناني من أجل دعم استيراد تلك المواد.

 

 


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