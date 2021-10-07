مقتل 3 إرهابيين في الموصل وإلقاء القبض على آخرَين في الأنبار ونينوى

أعلنت فرقة المشاة الـ16 في الجيش العراقي أنها "تمكّنت من قتل 3 إرهابيين، في منطقة حمّام العليل في الموصل".



وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت عن "إلقاء القبض على رجل وامرأة في الأنبار ونينوى بتهمة الإرهاب"، مضيفةً أنّ "القوات الأمنية ألقت القبض على إرهابي قاد هجماتٍ متعددةً ضدَّ دورياتٍ للشرطة العراقية بعد عودته من الخارج، في منطقة الزنكورة في الرمادي".



كما ألقي القبض على إرهابيةٍ كانت ناشطةً في ما يسمى "ديوان التعليم لدى داعش"، وتحثُّ الفتيات والنساء على الانتماء إلى التنظيم.



وأمس، قال المتحدث باسم القائد الأعلى للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، في تصريحٍ للميادين إنَّ "القوات المسلحة لديها القدرة الكاملة لتأمين العملية الانتخابية".



وأكَّد رسول أنه "سيتمُّ التعامل بحزمٍ مع كل من يحاول العبث بالأمن"، مشيراً إلى "وجود قوات احتياطٍ جاهزةٍ للتعاملِ مع أي طارئ".



وقبل يومين، أطلقت قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي عملية أمنية استباقية لضرب "داعش" ضمن المناطق "الرخوة أمنياً" في المحافظة، ضمن خطط لتأمين الانتخابات المقرر إجراؤها في الشهر الجاري، بحسب ما قال قائد العمليات طالب الموسوي.