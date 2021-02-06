مقتل وجرح العشرات من ميليشيا "التركستاني" بريف حماة

قُتل وجُرح أكثر من 15 عنصراً من ميليشيا "أنصار الحزب الإسلامي التركستاني"، جراء استهداف حافلة لهم بصاروخ موجه من قبل الجيش السوري، على محور خربة الناقوس في سهل الغاب بريف حماة الغربي.



وأفاد المرصد السوري أن «الصاروخ استهدف حافلتهم عند خربة الناقوس، ما أدى إلى مقتل 7 مسلحين وإصابة 9 آخرين».



واستهدف أمس الخميس الجيش السوري، بالقصف المدفعي والصاروخي، جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وتحديداً علة بلدة الفطيرة، حيث تركز القصف المكثف مواقع تمركز الميليشيات المسلحة في بلدة الفطيرة.



ويأتي هذا الاستهداف رداً على القصف المدفعي والصاروخي الذي نفذته الميليشيات المسلحة بريف حماة الغربي، على مواقع ونقاط الجيش السوري.