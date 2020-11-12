مقتل وإصابة مسلحين من “داعش” إثر اشتباكهم مع الجيش في ريف حماة

اشتبك الجيش العربي السوري وخلال تمشيط بادية حماة، مع خلايا تابعة لتنظيم “داعش” في منطقة سد أبو فياض بأقصى ريف حماة الشرقي.



ونقل عن مصدر ميداني أن الجيش السوري وأثناء قيامه بعملية تمشيط للمحور الشرقي من منطقة أثرية في ريف حماة الشرقي عثر على مقرات تابعة لتنظيم “داعش” في المنطقة واشتبك مع عدد منهم.



وأضاف المصدر أن الاشتباكات استمرت لعدة ساعات أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من مسلحي التنظيم فيما فر من تبقى منهم باتجاه بادية حمص.



يشار إلى أن منطقة السعن وأثرية في ريف حماة الشرقي شهدت تكراراً لحوادث أمنية كانت تقف ورائها خلايا تابعة لتنظيم “داعش” قامت بالاعتداء على عدد من القرى والبلدات في هذه المناطق التي عاد إليها المدنيون مؤخراَ، وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد عدد من المدنيين بينهم نساء وأطفال بالإضافة إلى قيام مسلحي التنظيم بسرقة وحرق ممتلكات المدنيين في هذه المناطق مما دفع الجيش السوري إلى إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة للمنطقة بهدف تمشيطها بشكل كامل.



باسل شرتوح