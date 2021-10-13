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مقتل وإصابة مسلحين من ميليشيا (قسد) في ريف الحسكة

قتل وأصيب عدد من مسلحي ميليشيا “قسد” المدعومة أمريكيا في هجوم استهدف مقرا لهم نفذته فصائل شعبية في منطقة المالكية أقصى الريف الشمالي الشرقي للحسكة.

وأفادت مصادر محلية من المالكية بأن هجوما نفذته الفصائل الشعبية في ساعة متأخرة من ليلة أمس استهدف مقرا لميليشيا “قسد” يبعد 5 كم عن مدينة المالكية باتجاه قرية معبدة.

ولفتت المصادر إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المسلحين وتدمير ذخائر وإعطاب آليات كانت مركونة في المكان.

وأصيب 4 مسلحين من ميليشيا “قسد” في هجوم نفذته أمس الأول الفصائل الشعبية على أحد مقرات الميليشيا في ناحية تل حميس بريف الحسكة الشمالي.