مقتل وإصابة عدد من المسلحين إثر انفجار بالقرب من مقر للمسلحين التابعين للاحتلال التركي

قًتل شخصان أثناء محاولتهما تفجير مقر عسكري تابع لإحدى المجموعات المسلحة التابعة لقوات الاحتلال التركي في ريف حلب الشمالي.



وأفاد “المرصد” المعارض بأنه حاول شخصان تفجير مقر عسكري تابع لـ”فيلق الشام” التابع للاحتلال التركي في محيط قرية الباسوطة التابعة لمدينة عفرين التي تحتلها تركيا في ريف حلب الشمالي، حيث انفجرت المواد المتفجرة التي كانت بحوزتهما قبيل الانتهاء من عملهما في تفخيخ المقر، كما أصيب مسلحان من “فيلق الشام بجروح متفاوتة نتيجة هذا الانفجار أيضاً.



وتشهد المناطق التي تحتلها تركيا ارتفاع وتيرة حالة الفلتان الأمني، حيث انفجرت قبل أيام قليلة دراجة نارية مفخخة بشارع جنديرس في مدينة عفرين، ما أودى بحياة مدنيين اثنين وتسببت بإصابة 5 آخرين بينهم أطفال.