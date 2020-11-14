مقتل مسلحين من ميليشيا “قسد” في ريفي الحسكة ودير الزور

قتل عدد من مسلحي ميليشيا “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي جراء استهداف مقراتهم في ريفي الحسكة ودير الزور.



وقالت مصادر أهلية إنه قُتل مسلحين اثنين من ميليشيا “قسد” بهجوم مجهولين على إحدى نقاطهم في محيط حقل الجبسة في منطقة الشدادي جنوب الحسكة.

وفي ريف الحسكة الشمالي لفتت المصادر إلى أنه قُتل مسلح جراء انفجار لغم أرضي زرعه مجهولون في محيط بلدة أبو راسين.



وفي ريف دير الزور الشرقي قُتل مسلّح آخر برصاص مجهولين على طريق قرية العزبة.



وإلى جانب مقتل مسلحين من “قسد” جراء استهدافات من قبل مجهولين، قُتل عدد منهم أمس الجمعة، جراء الاشتباكات المتبادلة بينهم وبين المجموعات المسلحة التابعة للاحتلال التركي شمالي الحسكة.