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مقتل مسلح بانفجار سيارة مفخخة قرب مدينة عفرين المحتلة

قتل مسلح بانفجار سيارة مفخخة في منطقة ترندة قرب مدينة عفرين المحتلة بريف حلب الشمالي.
وذكرت وسائل إعلام معارضة أن الانفجار وقع بالقرب من معسكر لما يسمى “الجيش الوطني” التابع للاحتلال التركي.

 وأضافت أن “أحد أفراده قتل جراء الانفجار، دون أن ترد معلومات عن الجهة المسؤولة عن الانفجار”.

 ووقع انفجار في سيارة وسط مدينة عفرين، نهاية آذار الفائت، تبين أنه ناجم عن عبوة ناسفة، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية، بحسب ما ذكر “المرصد المعارض”.

وتشهد منطقة عفرين التي تحتلها تركيا بمشاركة الفصائل التابعة لها انفلاتاً أمنياً، يتمثل بالاقتتال الحاصل بين مختلف الفصائل، بالإضافة للاستهدافات التي تتعرض لها المدينة بين حين وآخر عبر المفخخات.